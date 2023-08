Na sluiting Mijn Keuken droomt Pieter Bosters van een groenteres­tau­rant: ‘Wil iets doen dat echt bij mij past’

WOUW - Een halfjaar geleden sloot hij zijn sterrenrestaurant Mijn Keuken in Wouw, inmiddels heeft hij zijn draai weer gevonden. Tussen de zwarte tomaten, eetbare viooltjes en shiso is chef-kok Pieter Bosters in zijn element. ,,Wat is er mooier dan dit?”