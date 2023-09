Niels uit Welberg nu ook tuinadvi­seur op tv: ‘Wil mijn passie met zo veel mogelijk mensen delen’

WELBERG - Zijn telefoon staat roodgloeiend, want woensdagavond was hovenier Niels Treffers (26) voor het eerst te zien in het tv-programma BinnensteBuiten. ,,Gek om mezelf na de Sterreclame voorbij zien te komen.”