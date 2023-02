Vergeet soja en tarwe, de nieuwe vegaburger wordt gemaakt van lokaal geteelde suikerbiet

Extreme overlast drugsver­slaaf­den Bergse flat: crack en heroïne op galerij, urineren in trappen­huis en inbraken

BERGEN OP ZOOM - Dakloze junkies die urineren in het trappenhuis, inbreken in bergingen, crack en heroïne gebruiken op de galerij en de boel vernielen. De overlast bij de flat Groeshof is extreem. Bewoners voelen zich niet meer veilig. Voor de woningcorporatie is het 'dweilen met kraan open’.