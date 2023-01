‘We kraken niet uit woningnood, maar meer als levensovertuiging. Alleen wonen is ook niks’

met video Instor­tings­ge­vaar dreigt voor tuinen Goudbaard: bewoners geadvi­seerd om binnen te blijven

BERGEN OP ZOOM - Buitenspelen is voor Mehdi (10) en Semmi (4) Bouhadan voorlopig erg gevaarlijk. In hun tuin aan de Goudbaard in Bergen op Zoom is een gat van een meter diep ontstaan dat met de dag groeit. ,,Het lijkt wel een sinkhole.”

4 januari