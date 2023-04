X-Land Festival in Kruisland op herhaling, nu met vier podia: ‘Hoe meer mensen, hoe leuker’

Dit dorpshuis was er bijna niet geweest, nu zit het bomvol: ‘Als dit zou verdwijnen, zou Vossemeer dood zijn’

NIEUW-VOSSEMEER - Het had niet veel gescheeld of er was helemaal geen dorpshuis meer geweest in Nieuw-Vossemeer. Strijdvaardige inwoners staken twintig jaar geleden een stokje voor sluiting. Nu maken bijna alle verenigingen in het dorp gebruik van het gebouw. ,,Heel blij dat het nu zo goed gaat.”