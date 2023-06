Zeker 125 wandelaars op Avond3Daagse Kruisland

In Tho­len-stad komt geen derde supermarkt binnen 10 jaar en Lidl krijgt ruim baan in Sint-Maartens­dijk

De Lidl in Sint-Maartensdijk mag verhuizen en uitbreiden. Voorwaarde is wel dat in Tholen-stad de komende tien jaar géén derde supermarkt komt. Dit B&W-voorstel roept veel vragen op bij raadsleden.