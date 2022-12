Aantal scheidsrechters daalt in Steenwijkerland: gemeente start pilot met coaches

Een pilot om de neergang van het aantal scheidsrechters in de regio te stoppen. Dat is wat er in Steenwijkerland te doen staat de komende maanden. Bedoeling is dat er komend jaar concreet begonnen wordt.

De laatste jaren loopt het aantal scheidsrechters en juryleden in Nederland langzaam terug, ook in Steenwijkerland. Daarom start de gemeente Steenwijkerland, als onderdeel van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord, een pilot met de eerste clubkadercoach-arbitrage in Nederland. Dat doet de gemeente samen met Sociaal Werk De Kop, Steenwijkerland United en sportverenigingen.

Wat de precieze werkwijze gaat worden en wat deze clubkadercoach mee gaat brengen naar de verenigingen, wordt de komende tijd vormgegeven. Als aftrap van dit plan werd op 12 december een avond georganiseerd in MFC De Burght in Vollenhove, voor iedereen die in Steenwijkerland actief is op het gebied van arbitrage. ,,Om hen te bedanken voor hun inzet, maar ook om van hen te horen wat ervaringen zijn en wensen voor ondersteuning.”

De bekende scheidsrechter Bas Nijhuis trakteerde de aanwezigen op een ‘bevlogen verhaal’ over zijn ervaringen in het fluiten, maar bovenal over de passie ervoor.

Levendige discussie

Dat die passie gedeeld werd in de zaal bleek wel uit de levendige discussie die gevoerd werd met Nijhuis, maar ook zeker in het tweede deel van de avond.

In groepen werd dieper ingegaan op de stand van zaken van de arbitrage nú en hoe dit in de toekomst zou moeten zijn. De volgende stap is het samenstellen van een werkgroep met daarin leden uit de verschillende takken van sport die Steenwijkerland rijk is. Bedoeling is om met deze werkgroep het plan verder uit werken, zodat in 2023 ook daadwerkelijk gestart kan worden met een clubkadercoach arbitrage.

Belangstellenden kunnen een mail sturen naar buurtwerksport@sociaalwerkdekop.nl.