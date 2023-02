Al honderd keer om de aarde met ouderen en mensen met een beperking, de Stichting Aangepast Vervoer In Brederwiede presteert het

OV-ambassa­deurs beantwoor­den in de bieb van Emmeloord vragen over het openbaar vervoer

Voor mensen die liever niet in de auto stappen - bijvoorbeeld wanneer het schemerig is - biedt het openbaar vervoer mogelijk uitkomst. Inwoners van Emmeloord met vragen over het OV kunnen op dinsdag 14 februari terecht in de plaatselijke bibliotheek.

