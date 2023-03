Al tien jaar overlast door vogels in Steenwijk: ‘Een buurtbewoner schiet vuurwerk naar ze’

MET VIDEO Astrid uit Zwartsluis gaat met paard Browny geen hindernis uit de weg: ‘We vonden het heel spannend’

Met je paard over een bruggetje of onder een laaghangende tak door: ruiters zijn enthousiast over het TREC-evenement dat zaterdag plaatsvond in Vollenhove en Sint Jansklooster. ,,Dit is totaal anders dan dressuur en springen.”