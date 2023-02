Bart (53) negeert twee stoptekens tijdens wilde achtervolging in Steenwijk: ‘Alle regels aan laars gelapt’

vierde divisie Miedema staat bij debuut voor Berkum tegenover oude club Genemuiden: ‘Heel bijzonder’

Berkum-SC Genemuiden is voor Lars Miedema een botsing tussen heden en verleden. De 22-jarige spits maakt voor Berkum zijn debuut tegen de club waar hij vorig seizoen nog actief was. Hij ziet zijn nieuwe ploeg een dure zege weggeven in de strijd onderin en zijn oude ploeg een belangrijk punt pakken in de strijd bovenin (2-2).

4 februari