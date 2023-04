BC Arta uit Steenwijk start met OldStars basketbal

Mens & Sport Voor Tim Naberman is er geen mooiere koers dan Pa­rijs-Rou­baix: ‘Maar oh, wat een klotewegen’

Geen koers is mooier dan Parijs-Roubaix. ,,Maar ja”, zegt Tim Naberman, de renner uit Genemuiden, die zondag namens Team DSM in Frankrijk aan de start verschijnt, ,,dan rijd je over die kasseien en denk je maar één ding: wat een klotewegen.” Want je gaat niet één keer dood, maar keer op keer. Over lijden op de fiets, zere vingers en glibberen door de modder.