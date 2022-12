Bestuurder moet uitwijken en raakt van de weg, eindigt met auto op de kop in de A32-berm

Geen megadrukte tijdens weekend voor kerst in Steenwijk: ‘Hoeven geen dure cadeaus, we hebben elkaar’

Het laatste weekend voor de kerst. Je zou denken: megadrukte en de stad vol met mensen die cadeaus inkopen. Maar dat valt mee, in Steenwijk in ieder geval. ,,We hoeven geen dure cadeaus, we hebben elkaar.” Drukte is er wel bij de nabijgelegen kringloopwinkel in Tuk. Zijn het dan toch de gas- en energierekeningen die een rem op de kerstinkopen zetten?

18 december