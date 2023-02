Bierboycot bioscoopbaas Albert Jan verdeelt lezers: ‘Denk je nu echt dat dit Poetin stopt?’

LEZERSREACTIESBierbrouwer Heineken blijkt nog steeds actief in Rusland. Dat nieuws was voor bioscoopbaas Albert Jan Vos de druppel. De tap in zijn bioscopen in Meppel en Steenwijk blijft dicht. Een goede zaak, vinden veel lezers. Anderen vragen zich af of dat wat uitricht.

,,Boycotten heeft nu geen nut en heeft in het verleden ook niet geholpen.’’



Het is bezopen, vond bioscoopbaas Albert Jan. Hij is furieus dat Heineken nog steeds actief blijkt te zijn in Rusland. Alles behalve Nederlands trots op dit moment, stelt de ondernemer die Heineken in zijn zaken in Meppel en Steenwijk serveert. Althans tot voor kort dan, hij kiest nu voor een bierboycot. Hoe denken onze lezers daar eigenlijk over?

Frank Bruggeman ziet de meerwaarde er niet van in: Denken jullie nu werkelijk dat het hier niet meer tappen van Heineken Poetin de oorlog doet stoppen? Denken jullie nu echt dat indien Heineken uit Rusland vertrekt Poetin met de oorlog zal stoppen? Een megalomane gek als Poetin gaat desondanks gewoon door hoor. Boycotten heeft nu geen nut en heeft in het verleden ook niet geholpen.

‘Toch belangrijk’

Dat is Kas van Dam niet met hem eens: Door ons als wereld collectief tegen Rusland te keren geef je een heel krachtig signaal richting de Russische bevolking dat geen propaganda tegen kan houden. En het werkt. De onvrede in Rusland neemt toe, evenals het verzet tegen Poetin. De opmerking dat één biermerk daar geen verschil maakt is weliswaar terecht, maar toch is dat belangrijk.

Eric Moll: Een biermerk dat een dusdanig dominante positie op de wereldmarkt inneemt moet je sowieso wantrouwen. Dat er in Rusland zoveel nieuwe merken worden geïntroduceerd in zo korte tijd bewijst dat Heineken helemaal niet van plan was/is van daar te vertrekken.

Volledig scherm Albert Jan Vos spoelt de laatste Heineken tapjes door de gootsteen. 'Ik ben er helemaal klaar mee! Dat links lullen en ondertussen rechts vullen!. Zag gisteravond het nieuws dat Heineken gewoon lekker bezig is in Rusland en zei direct tegen mijn vrouw; het is klaar. Weg met dat Heineken. Er wordt geen glas meer geschonken in onze bioscopen in Meppel en Steenwijk!. © Wilbert bijzitter

Schandalig

Alexom Schotman: Investeren is al niet kies. Zeggen dat je weg gaat en dan toch stiekem blijven is nog minder correct. Grof investeren en 66 nieuwe producten lanceren in Rusland is schandalig en wat mij betreft een dikke rode kaart voor deze multinational.

Wilma Van Oort heeft geen goed woord over voor de brouwerij: Ik drink sowieso geen Heineken, maar ik vind het schandalig dat Heineken over de rug van een ander die zich wel terug trekt uit Rusland hiervan profiteert.

‘Principes kosten geld’

Volgens Barry Meijer kan niet iedereen zo makkelijk Heineken de wacht aanzeggen: Veel uitbaters zijn afhankelijk van Heineken of verdienen er flink aan. Er zal dus niet veel veranderen. Gerrit van de Weerd ziet hetzelfde: Probleem is dat veel kroegen gefinancierd zijn door deze brouwer dus deze mensen kunnen het niet als zouden ze het willen

Quote Dikke rode kaart voor deze multinatio­nal Alexom Schotman

Paul Roodbol: Bedrijven moeten aandeelhouders tevreden stellen, principes kost geld, daar hebben ze geen boodschap aan. Wel zeggen, maar niet doen, de werkelijke beslissers in deze wereld zijn de aandeelhouders.

Niet het enige probleem

Volgens Miranda Jansen is Heineken niet de enige: Als ik dan lees dat de handel tussen Nederland en Rusland flink is ingezakt en er ook minder naar Rusland is geëxporteerd, dan betekent dat dat het dus niet stil ligt en dat Heineken dus niet de enige is die nog steeds zaken doet met Rusland. Dat geeft te denken!

Ook H. de Vries vindt dat er verder gekeken moet worden: Zeer kwalijk die handelwijze van Heineken. Boycot is terecht. Nu nog de rest van de handels- en financiële banden van het Europese bedrijfsleven met Rusland en z'n trawanten geheel verbreken en werkelijke sancties instellen tegen een kolonialistische inval in een soevereine staat. Welke bedrijven moeten we nog meer boycotten?

Ron D Brandsma heeft er niet al te veel vertrouwen in: Als je alleen maar zaken moet doen met bedrijven die ethisch correct zijn dan kun je nergens meer iets kopen.

S. Van Lunenburg: Ik ben benieuwd wel bier mensen gaan kopen in plaats van Heineken en of ze door hebben welke merken er in de supermarkt allemaal onder de vlag van heieneken vallen

Steun

Onder de lezer is veel steun voor Albert Jan. Marianne van Dijk-Steenbergen en Rienie Fransen hebben respect voor de actie van de ondernemer. ,,Hopelijk is dit het startschot voor meer bioscoopbazen maar ook horecabazen.’’ Ook Miranda Jansen, Jack Ribbink, en Hendrik Willemsen spreken hun waardering uit. ,,Dat er vele mogen volgen’’, voegt A. Kooi daaraan toe.

,,Groot gelijk, moest heel Nederland doen’’, reageert Henk Pullen. Ed Noorman en Ron Meijer vinden het een ‘heel erg goede actie’. ,,Zo’n brouwer kunnen we missen als kiespijn. Het is gewoon een landverrader’’, vindt Noorman. ,,Ik hoop dat iedere weldenkende ondernemer dit voorbeeld volgt. Heineken moet zich doodschamen’’, schrijft Meijer.