Clowns en acrobaten van Grote Circusfabriek in Steenwijk: kinderen kunnen kunstjes leren

Werkstraf voor Edwin K. (56) die plaatsgeno­ten in Blokzijl terrori­seer­de: ‘Nu is het rustig’

Een 56-jarige inwoner van Blokzijl heeft veel onrust veroorzaakt in de kleine lokale gemeenschap. Hij stuurde verschillende inwoners gedurende langere tijd bedreigende, beledigende en haatdragende teksten via email, voicemail en WhatsApp berichten. Dat concludeert de rechtbank in Zwolle. Ze legde hem 120 uur werkstraf en tien weken cel voorwaardelijk op.