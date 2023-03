Cultuurcentrum Scala uit Meppel krijgt uitstel van betaling, maar dat zorgt voor nieuwe knelpunten

met video PEC Zwolle trekt zege over de streep na wedstrijd met twee gezichten tegen De Graafschap

Een goede eerste helft en een matige tweede helft zorgden ervoor dat PEC Zwolle het tot het eind spannend hield in de uitwedstrijd tegen De Graafschap. Toch werd de overwinning over de streep getrokken, waardoor de Zwollenaren opnieuw drie belangrijke punten kunnen bijschrijven in de strijd om promotie.