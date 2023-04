Doelman Holleboom helpt d’Olde Veste aan finaleplaats bij strafschoppenserie in Leeuwarden

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Hendrieke en Vincent in Zwolle: 'We halen het strandge­voel in huis'

De trein is een uitstekende plek om je soulmate te vinden, blijkt uit het verhaal van Hendrieke Dijkman (44) en Vincent Ekkel (49). “Ik gaf mijn e-mailadres op een Blokker-bonnetje.” Het stel trouwde, belandde in Zwolle en de rest is geschiedenis. Wij nemen een kijkje in hun lichte woning die geïnspireerd is op de zon, zee en het strand.