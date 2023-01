Duurzaam Wonen-markt reist gemeente Steenwijkerland door

Lokale bedrijven, initiatieven en de gemeente zijn aanwezig op de infomarkt, die elke maand in een andere kern plaatsvindt. Het moet er voor zorgen dat mensen de juiste informatie krijgen over isolatie, verwarming, zonnepanelen, ventilatie en – niet onbelangrijk – subsidies.

De markt is er voor mensen met koop- en huurwoningen en kan dus voor iedereen interessant zijn. Er is een energiecoach die kleine tips geeft die al een groot verschil maken, zoals tochtstrips en een waterbesparende douchekop gebruiken.

Op maandag 30 januari vindt de infomarkt voor het eerst plaats, in Steenwijkerwold, van 19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie over de volgende locaties en data is te vinden op duurzaamsteenwijkerland.nl. Ook is er een infopunt Duurzaam Doen aan de Kerkstraat in Steenwijk.