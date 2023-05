Eerst 15.000 euro, nu 30.000 euro: vrouw uit Giethoorn vecht dwangsom aan bij hoogste rechter

Schippers­in­ter­naat Zwolle kan openblij­ven. Maar zorgen bij ouders zijn niet weggenomen

Het schippersinternaat in Zwolle is een van de drie locaties in het land die openblijft. De vlag kan uit bij de ouders die ongerust waren over de toekomst van de 24 uurs-opvang. Toch niet. ,,De zorgen blijven.’’