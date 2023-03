Enorme weerstand tegen weg die polder in Giethoorn doorsnijdt: ‘Dit toont de betrokkenheid van inwoners aan’

Hongaar bedreigde Zwollena­ren met mes om schuld aan drugsdea­ler te kunnen betalen

Een Hongaarse drugsverslaafde uit Zwolle mag de gevangenis waarschijnlijk binnen afzienbare tijd verruilen voor een psychiatrische kliniek, om zich te laten behandelen aan zijn drugsverslaving. Dániel zit al bijna een jaar in de cel, omdat hij in Zwolle vier impulsieve pogingen deed om mensen van hun auto te beroven om zijn schuld bij een drugsdealer af te lossen. ,,Slachtoffers zijn in een slechte speelfilm terecht gekomen.”