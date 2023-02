Geen kampioensstress bij ongeslagen koploper Steenwijker Boys: ‘We zien wel’

Beoogd watervilla­park stuit op grote weerstand buurt: ‘Laatste stukje Giethoorn dat nog niet is verpest’

De graafmachines rijden al af en aan bij de Kloostersteeg in Giethoorn. Maar als het aan buurtbewoners ligt, komt daar snel een einde aan. Hoewel in de nabije toekomst achttien ‘luxe watervilla’s’ moeten verrijzen op het terrein van de oude camping Kroek, is een deel van de buurt daar fel op tegen. ,,Dit gaat tegen koste van de leefbaarheid.”

