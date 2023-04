Gerard Rutger Buisman vereeuwigd in Steenwijk: ‘Hij kon zelfs mooi over de gemeentelijke herindeling zingen’

Vrouw springt in het water in Meppel om hond te redden en moet vervolgens zelf worden gered

Een vrouw is vanmiddag de gracht langs de Prins Hendrikkade in Meppel ingesprongen om haar hond te redden. Het dier was tijdens het uitlaten in het water terechtgekomen. Het baasje bedacht zich geen moment en dook erachteraan.