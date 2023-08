Galerie Steenwijk ziet na verhuizing bezoekers­aan­tal verdubbe­len: ‘Nu niet meer weggestopt in een hoekje’

Officieel is de galerie van Steenwijk nog met vakantie, maar deze ochtend is het er toch een drukke bedoening. De nieuwe tentoonstelling die eind deze week officieel geopend wordt, is in voorbereiding. ,,We zijn verhuisd van de bovenverdieping naar de begane grond, bij de vorige tentoonstelling is daarom het aantal bezoekers enorm toegenomen.”