Heeft Giethoorn de Chinezen nog wel nodig? ‘Van mij mogen ze weer komen hoor’

Na Reinier Paping en Evert van Benthem is er nu ook voor schaats­held Jan Roelof Kruithof een blijvend eerbetoon

Reinier Paping heeft een beeldje aan de Vecht in Ommen, Evert van Benthem een kunstwerk in Sint Jansklooster. En sinds vrijdagmiddag wordt Jan Roelof Kruithof, ook al zo’n schaatsheld uit het verleden, geëerd in zijn woonplaats Havelte. Tot grote verrassing van de hoofdpersoon werd er een plaquette op een dikke veldkei onthuld, in het centrum van het dorp, op het Piet Soerplein.