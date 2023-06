Helder weer in Steenwijkerland vandaag

tennis Kind van de club Robin Grit blijft met Meppel in de hoofdklas­se: ‘Ik ben benieuwd waar het schip strandt’

Teamcaptain Robin Grit (22) speelde met Meppel de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie. De thuisploeg bungelde rond de middenmoot en had handhaving zelf in de hand. Na een bijzonder begin was er geen vuiltje meer aan de lucht. Meppel won van hekkensluiter Het Spieghel (6-2) en blijft voor het vierde jaar in de hoofdklasse.