Hoe Djala (21) met haar camera op zoek ging naar haar roots in een bijzonder dierenpark in Kallenkote

Hoe deze drie huisartsen het over andere boeg gooien: ‘Huisarts achter scherm is veel kritischer’

Afspraken inplannen via de computer, videobellen met een dokter; het wordt steeds normaler in de huisartsenzorg. In plaatsen als Hardenberg, Emmeloord en Zwolle zijn ze er volop mee aan het experimenteren. Hoe doen ze dat? En waarom? ‘Er wordt gezegd dat wij geld opstrijken. Denkt u dat verzekeraars dat zouden accepteren?’

9:10