Hoe ziet Blokzijl eruit in 2040? Inwoners mochten meedenken en dineren

Hoe ziet Blokzijl eruit over tien, twintig of vijftig jaar? In Blokzijl mochten inwoners meedenken over de toekomst van hun stad terwijl ze tegelijkertijd genoten van een uitgebreid diner. Samen met mensen van de gemeente en Plaatselijk Belang konden ze met elkaar in gesprek. ,,Iedereen is erg trots op het stadje, maar er zijn wel zaken die beter kunnen”.