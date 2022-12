Hospice het Riemkehuis in Steenwijk krijgt jubileumcheque van G. Hellinga

met video Glijden en glibberen door spekgladde wegen in de regio: in Rouveen is het twee keer raak op dezelfde weg

In de regio zijn vannacht en vanmorgen meerdere auto’s in de sloot beland vanwege de gladheid. Met name in de buitengebieden konden de omstandigheden verraderlijk zijn. Hulpdiensten hebben er de handen vol aan.

