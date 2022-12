Hotel bij Blauwe Hand werd door brand verwoest, maar komt terug: 'Geen fraai aanzien’

Motie, toezegging, motie, toezegging: Steenwij­ker­land gaat ‘bewuster’ om met eten, maar legt niks op

‘Vegetarisch is het nieuwe normaal’. Met die boodschap probeerde GroenLinks de gemeenteraad in Steenwijkerland in november al te bewegen naar een volledig vegetarisch aanbod van alle maaltijden waarbij de gemeente betrokken is. ‘De vasthoudende vleesconsument’ zou op verzoek alsnog ‘een biologische vleesconsumptie’ kunnen krijgen.

