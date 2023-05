Jugendstilvilla 1909 is nu B&B, maar was jaren domein van wijkverpleging: terug in het verleden als wijkverpleegster

Audities theater­spek­ta­kel Fanfare in Giethoorn met ‘helaas een tekort aan mannen’

Ze hopen allemaal op een rol in Fanfare, het locatietheaterspektakel in Giethoorn dat gebaseerd is op de gelijknamige film van Bert Haanstra uit 1958 die zich in dit waterdorp afspeelt. Ruim vijftig personen kwamen zaterdag naar de audities in de Steenwijker Meenthe.