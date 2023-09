Jurrie en Marrie Vis werden exact 14 jaar geleden vermoord: ‘Er lopen mensen rond die meer weten’

MET VIDEO Streep door sinter­klaas­in­tocht Staphorst: organisa­tie trekt zich terug, gemeente overvallen

Er komt dit jaar zeer waarschijnlijk geen intocht van Sinterklaas in Staphorst. Het organiserende sinterklaascomité geeft er de brui aan. Het kinderfeest liep vorig jaar uit de hand, toen relschoppers met geweld actievoerders van Kick Out Zwarte Piet uit het dorp weerden. Burgemeester Jan ten Kate is overvallen door het besluit. ,,We zouden deze maand het net ophalen.’’