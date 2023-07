Kamperen in de stromende regen: ‘We waren hier niet voor het strandweer gekomen’

Bloemencor­so Sint Janskloos­ter zorgt voor álle bezoekers: na blindenver­slag­ge­ver nu ook gebaren­tolk

Een bloemencorso bezoeken als je niet goed kunt zien of horen doe je niet zo snel. Je ziet immers niet de kleurrijke praalwagens en hoort niet de muziek. Dat moet anders, zo hebben ze bij het bloemencorso in Sint Jansklooster bedacht. Nadat vorig jaar een speciale commentator het corso beschreef voor bezoekers met een visuele beperking, is er dit jaar ook een doventolk aanwezig voor mensen die niet of niet goed kunnen horen.