Kerkhof (ex-50PLUS) via Fractie Mooi Overijssel naar JA21

Kerkhof begon bij 50PLUS, scheidde zich af na de ruzies in die partij, sloot zich vervolgens kort aan bij de Partij voor de Toekomst van Henk Krol, besloot later door te gaan in de Fractie Mooi Overijssel en landt nu dus bij JA21. „In Overijssel is er een enorme behoefte aan een realistische rechtse partij. Die partij is JA21”, zegt Kerkhof.