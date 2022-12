Kevin (20) viert kerst toch nog op omstreden plek in Steenwijk: ‘Dit, of daklozenop­vang’

Het had weinig gescheeld of Kevin (20) had de kerstdagen doorgebracht op straat. In plaats daarvan vierde hij de feestdagen toch nog met vrienden. Kaarsen, hapjes, drankjes gezelligheid in het gebouw in Steenwijk dat voor miljoenen werd verkocht. ,,Echt een opluchting.’’