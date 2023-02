Klaas (81) uit Sint Jansklooster richtte vijftig jaar geleden politieke partij op (die nog steeds bestaat): ‘Ik was politiek bezeten’

Vijftig jaar geleden richtte Klaas Naberman (81) uit Sint Jansklooster samen met twee compagnons de CPB in Brederwiede op. Actief is hij niet meer, maar de partij zit nog altijd in zijn bloed. Hij lepelt de slogans nog zo op, en in zijn huis bewaart hij een klein museum aan krantenartikelen. ,,Ik blijf er mee bezig tot op mijn sterfbed.”