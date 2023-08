Kromme sturen zijn in de meerderheid bij de Hollands Venetië Fietstocht rondom Giethoorn

MET VIDEO - FOTOREPORTAGE - update Groots corso in Sint Janskloos­ter, ondanks verwoeste bouwtent, gebroken stuurpaal en dahliate­kort

,,De zon schijnt en het is droog”, schalt de omroeper door de luidsprekers. ,,Helaas moeten we iets later beginnen, er zijn een paar wagens met technische mankementen.” De aanloop naar dit bloemencorso verliep niet helemaal vlekkeloos. Toch werd het weer een groot dahliaspektakel in Sint Jansklooster met een verrassende winnaar en vele tienduizenden bezoekers.