Loswalsoap in Giethoorn: gemeente gaat (eindelijk) handhaven, maar is dat wel logisch?

Blokzijl krijgt exemplaar van brief met ‘stadsrech­ten’ terug: ‘Echt een verrassing’

Blokzijl krijgt haar brief met daarin de ‘stadsrechten’ terug. Dat bevestigt het Belasting & Douane Museum in Rotterdam, dat een exemplaar van het document in bezit heeft. Het museum heeft besloten het document uit ‘goodwill’ over te dragen aan het gemeentearchief van Steenwijkerland, schrijft conservator Anne Marieke van Schaik. De brief komt in de tweede helft van februari naar Blokzijl.

7 februari