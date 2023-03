Massaal ‘nee’ tegen weg die de open Gieterse Polder doorsnijdt

met video Kisteman maakt herstart met nieuwe uitbaters Nick en Egbert: ‘Spannend? In het geheel niet’

Uitgaanscentrum Kisteman leek voorgoed verleden tijd, maar niets is minder waar. Met hulp van lokale ondernemers blazen vader en zoon Eggen de roemruchte discotheek in Staphorst nieuw leven in. Vanavond gaan de deuren opnieuw open.