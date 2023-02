Moordenaar Cumali A. uit Steenwijk opgepakt in Turkije: ‘Het was een verrassing’

De wegens doodslag veroordeelde 38-jarige Cumali A. uit Steenwijk is aangehouden in Turkije en zit daar zijn gevangenisstraf van 10 jaar uit. Dat heeft justitie zojuist bekendgemaakt. Cumali is in Nederland veroordeeld voor de moord op zijn 18-jarig nichtje Denise Celik in 2004, maar wist jaren uit handen te blijven van justitie. De moeder van Denise zegt in een eerste reactie ‘totaal van slag te zijn’ door het nieuws.