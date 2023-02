Nederlandse dominee houdt kerkdienst in Oekraïense taal in Steenwijk

Opknap­beurt voor bruggen Kalenberg: Heuvenweg is klaar, nu is Nieuweweg aan de beurt

In Kalenberg worden twee bruggen grondig gerenoveerd. De brug in de Heuvenweg is inmiddels klaar. Het brugdek en de leuningen zijn vervangen, er is een damwand aangelegd om de bestrating op z’n plek te houden en ook de beschoeiing onder de brug is vernieuwd.

31 januari