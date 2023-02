Onderzoek naar Joodse eigendommen Steenwijkerland: ‘Wij zitten met een moeilijk geval’

Getik, gekwaak en geluiden van auto’s, en dat in een tent in Steenwijk: ‘Ik snap nu dat Nina ’s avonds moe is’

Zelf een keer meemaken hoe mensen met autisme de wereld ervaren? Hoe prikkels van buiten binnenkomen? Dat kon zaterdag in De Meenthe in Steenwijk, in een zogeheten ‘autisme-ervaringstent’. ,,Nu begrijp ik waarom mijn partner vaak gesloopt is aan het eind van de dag.’’