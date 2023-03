Op dit terrein in Eesveen van raadslid Elgersma komen tiny houses: ‘Ik wil erf openstellen, maar buren willen rust houden’

Weer gaan er honderden naalden in bovenarmen in prikstraat van Zwolle (nu met het HPV-vac­cin)

Meer dan 850 jongvolwassen hebben zich maandag in Zwolle laten vaccineren tegen het HPV-virus. De GGD IJsselland is vooralsnog tevreden. Het aantal gevaccineerden loopt in de pas met andere regio's sinds de inhaal-campagne begin dit jaar startte. De jongeren die kwamen lieten zich gedwee een naald in de arm zetten. ,,Ik had geen reden om niet te gaan.’’