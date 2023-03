Rechter zet streep door vergunning: Ganzen mogen in Overijssel ook deze zomer niet worden afgeschoten

Cultuurcen­trum Scala uit Meppel krijgt uitstel van betaling, maar dat zorgt voor nieuwe knelpunten

Scala zit in financieel slecht weer. Het cultuurcentrum in Meppel stopt per 1 juli, maar biedt tot die tijd nog wel activiteiten aan. Ondanks subsidies worstelt het centrum nog steeds met geld. Daarom krijgt ze voorlopig uitstel van betaling, bepaalt de rechtbank Noord-Nederland. Maar dat zorgt weer voor nieuwe knelpunten. ,,We hebben een aantal dilemma’s, die zijn niet makkelijk.”