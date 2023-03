Regeltjes staan verduurzamen pand van Jan en Jannie uit Blokzijl in de weg: ‘Ik had nergens over moeten praten’

Tine Nouwen (79) deelt al 25 jaar haar liefde voor klassieke muziek, nu stopt ze met Blokzijl Klassiek: ‘Mooi geweest’

Volgend weekend is het ‘haar’ laatste concert in de Grote Kerk van Blokzijl. Musicologe Tine Nouwen (79) uit het dorp Nederland stond 25 jaar geleden met haar man Pieter aan de wieg van concertreeksen Blokzijl Klassiek en LentePodium. Nu is het voor Nouwen, die sinds het overlijden van Pieter de kar alleen trok, tijd om met het eerste evenement te stoppen. ,,Ik gun de mensen een goed concert en een warme ontvangst.”