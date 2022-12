Rietfestival in Kalenberg kan rekenen op financiële bijdrage van het Cultuurfonds

met video Wolf die schapenhou­ders rond Kuinderbos teisterde, is naar België getrokken: ‘Heel blij mee’

De wolf die dit jaar maandenlang in het Kuinderbos verbleef en schapenhouders in de omgeving teisterde, is weg. En het is niet erg waarschijnlijk dat hij terugkeert naar Kuinre. De mannetjeswolf is waargenomen in het zuidelijkste puntje van België en is mogelijk zelfs doorgelopen naar Frankrijk. ‘Ik vroeg me altijd af of hij terug zou komen.’

20 december