Saxionstudenten zetten corso Sint Jansklooster het hele jaar in bloei

MET VIDEOJaarlijks komen enkele tienduizenden mensen kijken naar het bloemencorso in Sint Jansklooster. Maar dat is slechts één dag pracht en praal. Dankzij zeven studenten van Saxion Hogeschool (Deventer en Enschede) is het bloemenspektakel nu het hele jaar - digitaal - te beleven. ,,We nemen de mensen mee in het verhaal’’, zegt projectleider Jarno ter Maat.