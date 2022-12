Scala blijft tot juli actief, Steenwijkerland en Meppel onderzoeken cultureel aanbod voor de toekomst

Zwolle investeert miljoenen euro’s in 45 meter hoog gebouw binnenstad, ondanks felle kritiek omwonenden

De kogel is door de kerk: Zwolle stelt geld beschikbaar voor het te bouwen Handelshuys in de binnenstad. In een 45 meter hoog gebouw moet het nieuwe Fraterhuis naast onder meer woningen komen. ,,We hebben daarmee ons plan rond”, zegt Alfred Tibben van projectontwikkelaar Junco. ,,Zeker is dat wij het project niet stilleggen door te weinig interesse van kopers.”

21 december