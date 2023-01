'Schimmige’ Odd Fellows Steenwijk openen deuren: ‘Machtig om als broeders om elkaar te staan’

Voetbal­lers van vv Steenwijk zijn met steeds meer, maar daardoor ontstaat veldente­kort: ‘Gemeente, help ons’

Voetbalvereniging Steenwijk zit qua ledenaantal in de lift, maar de voorzieningen die daarvoor nodig zijn blijven achter. Met name het aantal velden is niet meer genoeg voor alle wedstrijden en trainingen en dus moet er uitgeweken worden. Kan dat niet anders? Vice-voorzitter Gerrit Oosterhuis denkt van wel. ,,Met extra licht zijn we een eind.”

24 januari