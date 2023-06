School sleept directeur voor de rechter: handige ondernemer of geldwolf? ‘Ik doe het voor de kinderen’

Toch onderzoek of sportpark geschikte plek is voor nieuw zwembad in Zwartsluis

Er wordt toch gekeken of sportpark Cingellanden een geschikte plek is voor een nieuw te bouwen zwembad in Zwartsluis. Voor het onderzoek krijgt het college zes maanden de tijd. De poging van de oppositiepartijen CDA, BGZ en VVD om ook de locatie Kroonenberg bij het onderzoek te betrekken strandde.