Schuit van omgekomen schipper Rokus blijft behouden voor Blokzijl: ‘Zie het als eerbetoon’

Zwembad Vollenhove moet plaatsma­ken als scheeps­werf Royal Huisman gaat uitbreiden

Het zwembad in Vollenhove moet op termijn mogelijk verhuizen en plaatsmaken voor Royal Huisman. Dat was eerder, rond de eeuwwisseling, ook al eens het geval. Als de scheepswerf, bouwer van superjachten, gaat uitbreiden, kan dat maar in één richting. En dat is die van het zwembad, pal naast het werfterrein.

5 januari