Schuur in Kalenberg volledig verwoest door brand, asbest vrijgekomen

Jakkeren vanuit Randstad naar de stilte in De Weerribben: kanotoch­ten in de schemering

Twee van het gezelschap zaten niet eerder in een kano. Voor de anderen is het al weer even geleden dat ze een peddel aanraakten. Onder leiding van boswachter Denny Kroeze en de purperreiger glijden de avondtoeristen soepel richting zonsondergang in De Weerribben. ,,Ik zie een spin! Nee, dat is een schaatsenrijdertje.”